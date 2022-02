Il Milan non è il Barcellona, nella mediocre Serie A pareggia 1-1 con l’Udinese (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milan Udinese 1-1. Bentornati in Italia. Dopo il duro impatto con la realtà europea, il calcio italiano torna a specchiarsi nella propria mediocrità. In Serie A non ci sono Barcellona, Porto, tutte le squadre contro cui le italiane hanno alzato bandiera bianca. In Europa il calcio italiano è più o meno come l’Italia del rugby nel Sei Nazioni. nella mediocre Serie A il Napoli può ancora dire la sua. Il Milan primo in classifica ha pareggiato in casa con l’Udinese: 1-1 a San Siro con gol di Leao e pareggio nella ripresa di Udogie. Nell’ultima partita, i rossoneri aveva pareggiato in casa della Salernitana. Un ruolino imbarazzante per la prima in classifica, immaginatevi le altre. I ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022)Udinese 1-1. Bentornati in Italia. Dopo il duro impatto con la realtà europea, il calcio italiano torna a specchiarsipropria mediocrità. InA non ci sono, Porto, tutte le squadre contro cui le italiane hanno alzato bandiera bianca. In Europa il calcio italiano è più o meno come l’Italia del rugby nel Sei Nazioni.A il Napoli può ancora dire la sua. Ilprimo in classifica hato in casa con: 1-1 a San Siro con gol di Leao e pareggioripresa di Udogie. Nell’ultima partita, i rossoneri avevato in casa della Salernitana. Un ruolino imbarazzante per la prima in classifica, immaginatevi le altre. I ...

