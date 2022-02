Guerra Ucraina-Russia, i blackout fanno paura: in Donbass è corsa ai bancomat. “Se arrivano i russi ce ne andiamo noi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) A pochi chilometri dal fronte più caldo, quello del Donbass, la gente del posto fa le scorte. Ci sono code di un’ora ai distributori di benzina, lunghe fila alle farmacie e ai bancomat. Tutti vogliono prelevare contante perché i bombardamenti potrebbero mettere fuori uso le linee elettriche e mandare in tilt gli sportelli, ma anche internet e la telefonia. A Severodonetsk, in quella parte di Ucraina sudorientale che cerca di resistere all’avanzata russa proveniente da Donetsk e Luhansk e dove l’artiglieria ha colpito pesante, si respira un misto di rabbia e desolazione. C’è chi si dice pronto a combattere, chi pensa a scappare, chi se la prende con il mondo che non offre aiuto concreto. Di certo, nessuno è pronto ad accogliere a braccia aperte l’invasore. “Ho 18 anni – spiega Andrey – e se mi chiameranno andrò a combattere. Non capisco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) A pochi chilometri dal fronte più caldo, quello del, la gente del posto fa le scorte. Ci sono code di un’ora ai distributori di benzina, lunghe fila alle farmacie e ai. Tutti vogliono prelevare contante perché i bombardamenti potrebbero mettere fuori uso le linee elettriche e mandare in tilt gli sportelli, ma anche internet e la telefonia. A Severodonetsk, in quella parte disudorientale che cerca di resistere all’avanzata russa proveniente da Donetsk e Luhansk e dove l’artiglieria ha colpito pesante, si respira un misto di rabbia e desolazione. C’è chi si dice pronto a combattere, chi pensa a scappare, chi se la prende con il mondo che non offre aiuto concreto. Di certo, nessuno è pronto ad accogliere a braccia aperte l’invasore. “Ho 18 anni – spiega Andrey – e se mi chiameranno andrò a combattere. Non capisco ...

