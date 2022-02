Guerra Ucraina, l’oro olimpico Klitschko nell’esercito per difendere il suo Paese (Di venerdì 25 febbraio 2022) Wladimir Klitschko ha messo elmetto e tuta mimetica, rispettando quanto promesso recentemente. L’ex pugile professionista è pronto a combattere per difendere la sua Ucraina e sventare l’assalto della Russia, sconvolgimento dettato dagli ideali di Vladimir Putin. L’ex atleta, medaglia d’oro olimpica ad Atlanta 1996, aveva annunciato al sindaco di Kiev, nonché suo fratello Vitaly, di voler opporre resistenza ai russi al fronte. Così è stato dunque, come pubblicamente mostrato dallo stesso Klitschko mediante una foto con divisa militare. Dal ring di pugilato alla Guerra al fianco della sua Ucraina, con la speranza che il conflitto possa cessare nel più breve tempo possibile. Lo sport, così come ogni settore ucraino in questo momento, soffre terribilmente per la tumultuosa situazione ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Wladimirha messo elmetto e tuta mimetica, rispettando quanto promesso recentemente. L’ex pugile professionista è pronto a combattere perla suae sventare l’assalto della Russia, sconvolgimento dettato dagli ideali di Vladimir Putin. L’ex atleta, medaglia d’oro olimpica ad Atlanta 1996, aveva annunciato al sindaco di Kiev, nonché suo fratello Vitaly, di voler opporre resistenza ai russi al fronte. Così è stato dunque, come pubblicamente mostrato dallo stessomediante una foto con divisa militare. Dal ring di pugilato allaal fianco della sua, con la speranza che il conflitto possa cessare nel più breve tempo possibile. Lo sport, così come ogni settore ucraino in questo momento, soffre terribilmente per la tumultuosa situazione ...

