Guerra Ucraina, la testimonianza a un passo dai separatisti filo-russi – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si combatte anche nel Donbass. Nella regione sudorientale già divisa fra esercito di Kiev e separatisti la mattinata è contraddistinta da numerosi colpi di artiglieria. Qui, rispetto a quanto sta succedendo attorno alla Capitale, le forze di Kiev stanno riuscendo a respingere le truppe russe, che sono avanzate solamente di qualche chilometro. Zolotoe e i villaggi vicini, bombardati pesantemente per tutta la notte, sono ormai spettrali. Le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione dei civili. Gli abitanti se ne sono andati quasi tutti, le ong hanno abbandonato le loro sedi e i rifugi di fortuna per i pochi rimasti sono rappresentati da scantinati abbandonati. L’ultimo check point dell’esercito ucraino appare abbandonato: oltre le barriere, a un chilometro di distanza, le truppe del Cremlino aiutate dai riservisti di Donetsk e Luhansk sono pronte a sferrare l’attacco. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si combatte anche nel Donbass. Nella regione sudorientale già divisa fra esercito di Kiev ela mattinata è contraddistinta da numerosi colpi di artiglieria. Qui, rispetto a quanto sta succedendo attorno alla Capitale, le forze di Kiev stanno riuscendo a respingere le truppe russe, che sono avanzate solamente di qualche chilometro. Zolotoe e i villaggi vicini, bombardati pesantemente per tutta la notte, sono ormai spettrali. Le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione dei civili. Gli abitanti se ne sono andati quasi tutti, le ong hanno abbandonato le loro sedi e i rifugi di fortuna per i pochi rimasti sono rappresentati da scantinati abbandonati. L’ultimo check point dell’esercito ucraino appare abbandonato: oltre le barriere, a un chilometro di distanza, le truppe del Cremlino aiutate dai riservisti di Donetsk e Luhansk sono pronte a sferrare l’attacco. ...

