GFVip 6, Signorini a Clarissa: "Certe maleducazioni non si possono tollerare"

Nella 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5, Katia Ricciarelli ha dovuto abbandonare il gioco per mano del televoto. Al termine della chiacchierata in studio, Alfonso Signorini ha mandato in onda post pubblicato da Clarissa Selassié. Il conduttore si è immediatamente dissociato dall'accaduto e ha rimproverato l'ex gieffina. 

Clarissa insulta Katia

Terminata l'intervista con Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini ha trasmesso un post pubblicato su Instagram da Clarissa Selassié. La Principessa ha scritto: "Vaf….esci brutta strega". In studio, il conduttore del Grande Fratello Vip 6 ha preso immediatamente le distanze da Clarissa: "Questo è un post che mai avrei voluto vedere. Certe maleducazioni non si possono tollerare".

