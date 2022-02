GF VIP | Miriana e la previsione catastrofica sulla guerra | ‘È la fine del mondo’

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sbotta contro Delia Duran: 'Non ho visto vittime da nessuna parte' - infoitcultura : Gf Vip, Miriana Trevisan vede un fantasma e ci parla: 'Piacere spirito' - infoitcultura : Miriana Trevisan svela a Signorini altri dettagli sul fantasma visto al GF Vip - infoitcultura : Il fantasma del Grande Fratello Vip: chi è la donna che ha visto Miriana Trevisan - ParliamoDiNews : GF Vip, confronto tra Katia, Soleil, Miriana e Manila: `È cattiveria` #GrandefratelloVip -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Miriana

... alle nomination sono tre i concorrenti finiti al televoto: si tratta di Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno eTrevisan. Leggi Anche 'GF', Alfonso Signorini: 'Concorrenti informati della ...... 'Non so se la rifiuterei...' Leggi Anche 'GF', Alfonso Signorini: 'Concorrenti informati della ... Sono rimaste invece al proprio posto le sorelle Selassié e, rimproverate da Alfonso ...L'eliminata stasera è Katia Ricciarelli. La cantante lascia per sempre il loft di Cinecittà e lei lo voleva. Dopo gli scontri avvenuti in casa gli animi sono tesi e ...Il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Gossip TV. Acceso confronto al Grande F ...