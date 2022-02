Genoa-Inter, infortunio al ginocchio per Cambiaso: subentra Calafiori (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andrea Cambiaso ha lasciato il campo al 61? di Genoa-Inter, partita valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022, a causa di un problema fisico. Movimento innaturale del ginocchio sinistro per il terzino sinistro italiano, costretto ad accasciarsi al suolo e successivamente a chiedere la sostituzione; al suo posto dentro Riccardo Calafiori, prospetto proveniente dalla Roma di José Mourinho. Possibile uno stop particolarmente prolungato per Cambiaso, buon protagonista della stagione Genoana, sin qui però infelice; considerando le prime impressioni del calciatore, la reazione dei compagni e la sostituzione immediata: nulla di buono in vista del prosieguo della stagione. Si attendono dei controlli medici specifici per poter giudicare la situazione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andreaha lasciato il campo al 61? di, partita valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022, a causa di un problema fisico. Movimento innaturale delsinistro per il terzino sinistro italiano, costretto ad accasciarsi al suolo e successivamente a chiedere la sostituzione; al suo posto dentro Riccardo, prospetto proveniente dalla Roma di José Mourinho. Possibile uno stop particolarmente prolungato per, buon protagonista della stagionena, sin qui però infelice; considerando le prime impressioni del calciatore, la reazione dei compagni e la sostituzione immediata: nulla di buono in vista del prosieguo della stagione. Si attendono dei controlli medici specifici per poter giudicare la situazione di ...

