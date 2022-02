Eurovision Song Contest: l’Ucraina chiede l’esclusione della Russia, l’organizzazione risponde di “no” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel mese di maggio si terrà l’Eurovision Song Contest a Torino. Dopo i recenti drammatici sviluppi del rapporto tra Ucraina e Russia, il primo Paese ha chiesto di escludere il secondo dalla gara musicale e canora. Gli organizzatori dell’evento però hanno respinto tale richiesta. Eurovision Song Contest: l’Ucraina chiede l’esclusione della Russia Dopo il trionfo dello scorso anno dei Maneskin, a maggio sarà l’Italia ad ospitare il grande evento musicale, più precisamente nella città di Torino, dove Mahmood e Blanco parteciperanno all’Eurovision Song Contest. Alla luce dei nuovi eventi e del recentissimo scoppio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel mese di maggio si terrà l’a Torino. Dopo i recenti drammatici sviluppi del rapporto tra Ucraina e, il primo Paese ha chiesto di escludere il secondo dalla gara musicale e canora. Gli organizzatori dell’evento però hanno respinto tale richiesta.Dopo il trionfo dello scorso anno dei Maneskin, a maggio sarà l’Italia ad ospitare il grande evento musicale, più precisamente nella città di Torino, dove Mahmood e Blanco parteciperanno all’. Alla luce dei nuovi eventi e del recentissimo scoppio ...

