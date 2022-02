Cerveteri, totem interattivi con info per turisti e cittadini in piazza Aldo Moro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cerveteri – Sono attivi in piazza Aldo Moro a Cerveteri davanti il Punto di informazione turistica e davanti la Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri due totem interattivi con i quali l’Amministrazione comunale potrà fornire informazioni e comunicazioni alla cittadinanza. Totalmente gratuito per l’Ente, i totem sono stati posizionati nell’ambito dei contributi ricevuti dall’Amministrazione con la conquista nel 2020 del titolo della Città della Cultura del Lazio. “Con il posizionamento di questi due totem – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – abbiamo l’occasione di raggiungere con la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Sono attivi indavanti il Punto dirmazioneca e davanti la Stazione Ferroviaria di Marina diduecon i quali l’Amministrazione comunale potrà fornirermazioni e comunicazioni alla cittadinanza. Totalmente gratuito per l’Ente, isono stati posizionati nell’ambito dei contributi ricevuti dall’Amministrazione con la conquista nel 2020 del titolo della Città della Cultura del Lazio. “Con il posizionamento di questi due– dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di– abbiamo l’occasione di raggiungere con la ...

