Centrali a carbone in Italia: ecco dove sono (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il premier Draghi evoca la possibilità di far maggiore ricorso a questa fonte energetica ritenuta però inquinante. Gli impianti erano in fase di riconversione ma alle prime avvisaglie di crisi energetica due hanno dovuto tornare alla fonte «sporca» i Leggi su corriere (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il premier Draghi evoca la possibilità di far maggiore ricorso a questa fonte energetica ritenuta però inquinante. Gli impianti erano in fase di riconversione ma alle prime avvisaglie di crisi energetica due hanno dovuto tornare alla fonte «sporca» i

Advertising

rtl1025 : ?? #Draghi: 'Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a #carbone, per colmare eventuali mancanze nell… - repubblica : Draghi: 'Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell'imm… - ciropellegrino : Centrali a carbone. Ed è subito 1800, nerofumo , pennacchi dai camini, nubi. Siamo vittime della nostra inadeguat… - laltraguanciama : RT @noitre32: Draghi : Si alle sanzioni alla Russia. Letta: mettiamola in ginocchio. Draghi : riapertura centrali a carbone per far fronte… - AlbertoDazzani : RT @dottorbarbieri: ?? ??Draghi: forse necessario riapertura centrali a carbone per far fronte ad emergenza energetica Non ditelo a @durezza… -