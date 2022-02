Campionato Invernale Vela Altura, domani a Palermo al via seconda prova (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si torna in acqua domani e domenica a Palermo per la seconda delle quattro prove in programma per la 45^ edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura organizzato dal Centro Velico Siciliano. Il circolo palermitano, vista l’alta adesione dei partecipanti con una sessantina di barche al via e oltre trecento velisti in regata, festeggia così nel migliore dei modi il cinquantesimo anno di attività. Vela Altura, il Campionato di Palermo Nella prima prova del 12 e 13 febbraio sono stati più fortunati i monotipi che sono riusciti a disputare tre regate il sabato, mentre la domenica per le prove dedicate alle barche di Altura e miniAltura con le classi ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si torna in acquae domenica aper ladelle quattro prove in programma per la 45^ edizione deld’organizzato dal Centro Velico Siciliano. Il circolo palermitano, vista l’alta adesione dei partecipanti con una sessantina di barche al via e oltre trecento velisti in regata, festeggia così nel migliore dei modi il cinquantesimo anno di attività., ildiNella primadel 12 e 13 febbraio sono stati più fortunati i monotipi che sono riusciti a disputare tre regate il sabato, mentre la domenica per le prove dedicate alle barche die minicon le classi ...

