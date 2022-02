Beautiful | trama 25 febbraio 2022 | Liam spiazza Steffy!

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Anticipazionioggi 25con Steffy che, in un attimo, vedrà il suo mondo cascare in pochissimi secondi! Paris e Zende si piacciono sul serio? Una nuova puntataoggi 25, con molti colpi di scena che metteranno Steffy davanti ad un muro insormontabile. Nel frattempo, Carter ha preso una decisione per la Fondazione Forrester. Secondo lui Paris potrebbe essere un'ottima sostituta, considerando la sua passione e il suo modo di fare preciso nonché professionale. L'avvocato, entusiasta di questa sua decisione, decide di recarsi da Ridge. Ma la reazione del Forrester non è quella che Carter si aspettava. Ridge, infatti, desidera prendersi del tempo prima di dare una risposta positiva. In questo momento non riesce a pensare a nulla di concreto, ...