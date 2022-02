Atletico Madrid: pressing per un difensore del Napoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Atlético de Madrid sta monitorando con molta attenzione Giovanni Di Lorenzo per il mercato della prossima estate data la necessità... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Atlético desta monitorando con molta attenzione Giovanni Di Lorenzo per il mercato della prossima estate data la necessità...

Advertising

Ekremkonur : ??Giovanni Di Lorenzo is back on the agenda of Atletico Madrid. #Atleti #Napoli #ForzaSempreNapoli - NapoliCFrance : RT @Ekremkonur: ??Giovanni Di Lorenzo is back on the agenda of Atletico Madrid. #Atleti #Napoli #ForzaSempreNapoli - mrjuanjesus__ : Avremmo dovuto cercare di emulare Napoli-Barcellona del 2020 o lo stile dell'Atletico Madrid (non dico che il passa… - SimonePerego3 : RT @LeonettiFrank: Come ho accennato settimane fa, la Juve tratterà con l'Atletico di Madrid per riscattare Morata ad un prezzo decisamente… - Andrea_b19 : @_Morik92_ Io le scelte in campo non l’ho mai criticate e mai lo farò. È un grande stratega, riguardatevi Juve Port… -