Zinchenko contro Putin | “Spero muoia” Instagram censura la storia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Destano grande preoccupazione nel mondo le notizie che arrivano dall’Ucraina, che narrano degli attacchi militari partiti dalla Russia nella notte in direzione del paese ucraino. Notizie che lasciano sgomento e incertezza relativamente al futuro di un mondo ancora dilaniato dalla pandemia. Diversi i calciatori che hanno voluto dire la loro sui social relativamente a questa complessa situazione. Fra questi, spicca il commento del terzino ucraino del Manchester City Oleksandr, che non ha usato giri di parole per esprimere la sua rabbia.si è espresso in maniera molto dura in unasudove ha attaccato il leader russocon una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: “che tu...

... in riferimento al playoff verso i Mondiali del Qatar che la Svezia potrebbe (in caso di vittoria nel turno precedentela Polonia) giocare in Russia il 29 marzo. 12.10 -augura la ...Al Parco dei Principi, dopo un match sempre in bilico, il Paris Saint - Germain vince 1 - 0... Ederson 6; Cancelo 6.5, Dias 7, Laporte 7 (83 Ake sv), Stones 6 (616); Silva 8 (85 ...Durissimo post di Oleksandr Zinchenko, che ha attaccato senza mezzi termini Vladimir Putin dopo i primi bombardamenti russi in Ucraina avvenuti nella notte. Il difensore del Manchester City ha ...in riferimento al playoff verso i Mondiali del Qatar che la Svezia potrebbe (in caso di vittoria nel turno precedente contro la Polonia) giocare in Russia il 29 marzo. 12.10 - Zinchenko augura la ...