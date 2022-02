United Colors of Benetton: dal negozio fisico a quello nel Metaverso (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione della Milano Fashion Week, il negozio di Corso Vittorio Emanuele cambia volto, adattandosi a quello che verrà aperto prossimamente nel Metaverso. Per il pubblico si traduce in un tuffo in un mondo a metà tra fisico e virtuale, per un'esperienza immersiva totale Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione della Milano Fashion Week, ildi Corso Vittorio Emanuele cambia volto, adattandosi ache verrà aperto prossimamente nel. Per il pubblico si traduce in un tuffo in un mondo a metà trae virtuale, per un'esperienza immersiva totale

Advertising

IOdonna : Il negozio milanese di United Colors of Benetton tra Metaverso e realtà - saggeofferte : United Colors of Benetton Giubbotto a 67,29€ - GoldenBackstage : United Colors of @benetton rivoluziona il suo negozio in Corso Vittorio Emanuele in occasione della… - LaurenRosewarne : United Colors of Benetton. Cosmopolitan, 1991. - Piergiulio58 : Il nuovo negozio di United Colors of Benetton è un viaggio andata e ritorno per il Metaverso. -