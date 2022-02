Ucraina | la Russia ha iniziato invasione | esplosioni a Kiev

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lahal’dell’. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un’ “operazione militare speciale” inordinando ufficialmente il dispiegamento di militari dellanelle regioni di Donetsk e Luhansk.sono state segnalate nella capitalee in varie città del Paese. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto Putin. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”. Il presidente americano Joe Biden ha denunciato l'”attacco non provocato e ingiustificato” dellacontro l’e come Putin abbia “scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite ...