Ucraina | la condanna di Draghi | ' Attacco ingiustificabile'

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i du… - luigidimaio : L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, ch… - ChiaraLiati : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'L'Italia condanna l'attacco della Russia. Ingiustificabile. Vicini al popolo e alle istituzioni ucraine' #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina condanna

Anche Luigi Di Maio con una nota: 'L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'che l'Italiacon fermezza. Una violazione ...Di Maio: 'Aggressione russa gravissima e ingiustificata' 'L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell', che l'Italiacon ...Ferma condanna, sostegno alla popolazione ucraina e una pronta risposta dalla Nato e dall'Ue. Queste le prime reazioni nel mondo all'attacco russo in Ucraina. "Putin ha scelto una guerra premeditata ...Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene: «L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con ...