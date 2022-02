Ucraina, Kovalenko: “Prego per il mio Paese” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il calciatore dello Spezia Viktor Kovalenko ha lanciato un messaggio di sostegno all’Ucraina, suo Paese natale, attraverso i canali social del club ligure. Kovalenko, 26 anni, è originario di Cherson in Crimea e ha vissuto per anni a Donetsk da calciatore dello Shakhtar. Le sue parole: “Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo nel mio Paese e tutti i miei pensieri ora vanno alle persone che proteggono la nostra patria. In questo momento tutta l’Ucraina e tutti i suoi abitanti dovrebbero essere uniti. Spero che ci sia presto la pace. È difficile vedere parenti e connazionali piangere e soffrire durante questo attacco. Prego per l’Ucraina”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il calciatore dello Spezia Viktorha lanciato un messaggio di sostegno all’, suonatale, attraverso i canali social del club ligure., 26 anni, è originario di Cherson in Crimea e ha vissuto per anni a Donetsk da calciatore dello Shakhtar. Le sue parole: “Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo nel mioe tutti i miei pensieri ora vanno alle persone che proteggono la nostra patria. In questo momento tutta l’e tutti i suoi abitanti dovrebbero essere uniti. Spero che ci sia presto la pace. È difficile vedere parenti e connazionali piangere e soffrire durante questo attacco.per l’”. SportFace.

