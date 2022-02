Ucraina, guerra su Twitter: Putin come Hitler (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia avvia l’invasione e l’Ucraina pubblica un meme. Il profilo Twitter del paese pubblica una vignetta che raffigura Adolf Hitler e Vladimir Putin. Hitler riserva una carezza al presidente russo, un complimento per l’azione militare. Al tweet ne segue un altro poco dopo: “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento”. Il profilo, che vanta oltre mezzo milione di follower, è particolarmente attivo. Dall’invito ad effettuare donazioni per l’esercito ucraino si passa alla ‘call to action’ indirizzata agli utenti: “Taggate la @Russia e dite cosa pensate di loro”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia avvia l’invasione e l’pubblica un meme. Il profilodel paese pubblica una vignetta che raffigura Adolfe Vladimirriserva una carezza al presidente russo, un complimento per l’azione militare. Al tweet ne segue un altro poco dopo: “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento”. Il profilo, che vanta oltre mezzo milione di follower, è particolarmente attivo. Dall’invito ad effettuare donazioni per l’esercito ucraino si passa alla ‘call to action’ indirizzata agli utenti: “Taggate la @Russia e dite cosa pensate di loro”. L'articolo proviene da Italia Sera.

