Ucraina, elicotteri russi puntano l'aeroporto di Hostomel alle porte di Kiev – Video

All'alba alcuni elicotteri da guerra russi, ripresi dai cittadini, hanno sorvolato il cielo ucraino per puntare all'aeroporto di Hostomel, a nord-ovest della capitale, Kiev. Lo scalo Antonov è usato per scopi commerciali ma anche per i voli dell'esercito ucraino.

LaStampa : #Ucraina, ecco il piano russo: missili e droni per conquistare lo spazio aereo in 48 ore. Poi elicotteri a protezio… - libri_ebook : Diretta - La #Russia invade l'#Ucraina. Esplosioni in sette città, morti e feriti. Elicotteri e parà alle porte di… - Orlandi_Leonard : Stiamo assistendo a primi atti 'eroici' di esercito #ucraina nel tenere testa a esrecito #russia abbattendo tank el… - ilfattovideo : Ucraina, elicotteri russi puntano l’aeroporto di Hostomel alle porte di Kiev – Video - ch24news : ?? #Ucraina Alcuni elicotteri russi hanno attaccato un areoporto militare a #Kiev, continua così l'offensiva russa v… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina elicotteri Kiev, un elicottero russo a terra dopo l'abbattimento da parte di missili ucraini Un elicottero russo a terra, abbattuto da missili Stinger della contraerea ucraina. Il velivolo era stato parte della flotta di elicotteri che ha attaccato l'area di Kiev all'alba, concentrandosi sull'aeroporto militare Antonov.

Giornata all'insegna delle vendite dopo invasione Ucraina Intanto, secondo ufficiali ucraini, elicotteri russi hanno attaccato un aeroporto militare vicino a Kiev e l'Ucraina ne ha abbattuti tre. La guerra in Ucraina e le previste sanzioni alla Russia da ...

Guerra Ucraina, abbattuto elicottero Russia - Video Adnkronos Ucraina, solidarietà di Fontana al Console a Milano "E' il momento della coesione" Il Governo ucraino afferma che le vittime sono oltre cinquanta, di cui una decina di civili. Kiev afferma anche di aver ucciso "circa 50 occupanti russi" e di aver abbattuto cinque aerei e un ...

Kiev, alcuni residenti in fuga, altri fanno provviste dopo attacchi russi BRUXELLES (Reuters) - La Nato ha detto che prenderà nuove misure di deterrenza e di difesa dopo che la Russia ha avviato l'invasione dell'Ucraina, che includeranno la messa in... Elicotteri russi ...

