Uccide l'ex moglie, poi chiede perdono ai figli: "Condanna a 30 anni di carcere" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Chiesti trent'anni di carcere per Massimo Bianco, guardia giurata di 49 anni che il 7 maggio 2021 a Torino ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Angela Dargenio, 48 anni, dalla quale era separato. La richiesta è stata formulata dal pm...

