Smart Working e lavoratori fragili: Approvato con legge 18/02/2022 n.° 11 l'emendamento (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per molto tempo abbiamo seguito la tematica relativa allo Smart Working per i lavoratori fragili, grazie anche al supporto di esperti come il Dott, Francesco Provinciali, che nella giornata di ieri ci ha aggiornato su un importante evoluzione della questione che aveva creato non pochi problemi ai lavoratori fragili ancora ignari del loro destino post 28/2/2022. Finalmente E' stato convertito in legge l'emendamento di proroga dello Smart Working fino al 31/3/2022 e quello di equiparazione dello stato di malattia al ricovero ospedaliero, sempre fino al 31/3/2022 dei lavoratori con certificazione medica di fragilità. Eccovi i dettagli ...

