Ski cross | la Germania non manderà i suoi atleti in Russia per protesta

Advertising

Eurosport_IT : ?? Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un equilibrio sopra la follia ?? 18 anni dopo Ghedina, Simone De… - Eurosport_IT : Simone Deromedis, a soli 21 anni, stravince la Small Final di Sci Freestyle Ski Cross ???????? L'azzurro è 5° ma l'ar… - Eurosport_IT : Ma che spettacolo è Simone Deromedis?! ???? Il 21enne azzurro vince la small final di Ski Cross e finisce la gara co… - Luca_Monta_ : Le altre gare di Coppa del Mondo in programma in Russia tra il 25 e il 27 febbraio ?? Ski cross ?? Sunny Valley ????… - AlessandroAima1 : RT @Coninews: Leonardo Donaggio e Simone Deromedis riscrivono la storia del loro sport: il loro quinto posto, rispettivamente nel Big Air e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ski cross

Quotidiano.net

Locorrerà nel weekend a Sunny Valley ma la federazione tedesca ha deciso di riportare a casa i propri atleti per protesta nei confronti della situazione geopolitica in atto. Niente ...Ci sono anche eventi di Coppa del Mondo diin Russia questo fine settimana a Sunny Valley, che sono ancora nel calendario FIS di giovedì 24 febbraio.Il conflitto tra Ucraina e Russia influenza il mondo dello sport, i tedeschi si ritirano dalla tappa russa di coppa del mondo di ski cross ...Venerdì prenderà il via, a Sunny Valley, la tre giorni che non vedrà al via atleti tedeschi per decisione della federazione dopo quanto successo con l'invasione russa in Ucraina. Nella capitale niente ...