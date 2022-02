Russia-Ucraina, UEFA indice riunione straordinaria (Di giovedì 24 febbraio 2022) «A seguito dell’evoluzione della situazione tra Russia e Ucraina nelle ultime 24 ore, il presidente UEFA ha deciso di convocare una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo per venerdì 25 febbraio alle ore 10:00 CET, al fine di valutare la situazione e prendere tutte le misure necessarie. Ulteriori comunicazioni saranno rilasciate dopo la riunione del Comitato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) «A seguito dell’evoluzione della situazione tranelle ultime 24 ore, il presidenteha deciso di convocare unadel Comitato Esecutivo per venerdì 25 febbraio alle ore 10:00 CET, al fine di valutare la situazione e prendere tutte le misure necessarie. Ulteriori comunicazioni saranno rilasciate dopo ladel Comitato L'articolo

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - blindeternities : @VolanTost Ed è letteralmente per via del capitalismo, cioè la logica del profitto, che si va ad invadere. Le altre… - NathanDelMare : Gino. Oggi più che mai. #Guerra #Russia #Ucraina #RussiaUcraina -