Pomigliano, il sindaco in visita allo stabilimento Leonardo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro questa mattina ha visitato lo stabilimento aeronautico Leonardo di Pomigliano d’Arco: “Nei prossimi anni trasformeranno questa fabbrica in un reale polo di eccellenza 4.0 per la realizzazione di fusoliere leggere”. «È stato sicuramente un incontro molto positivo quello di questa mattina nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildid’Arco, Gianluca Del Mastro questa mattina hato loaeronauticodid’Arco: “Nei prossimi anni trasformeranno questa fabbrica in un reale polo di eccellenza 4.0 per la realizzazione di fusoliere leggere”. «È stato sicuramente un incontro molto positivo quello di questa mattina nellodid’Arco,

Advertising

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Aerospazio #Aziende #Napoli Leonardo: il sindaco Del Mastro in visita allo stabilimento di Pomigliano incontra i vert… - PrimaCommunica2 : #Aerospazio #Aziende #Napoli Leonardo: il sindaco Del Mastro in visita allo stabilimento di Pomigliano incontra i v… - newsdinapoli : Pomigliano. Arrivata la famiglia in fuga dall’Afghanistan, il sindaco: “Fiero della nostra Città” #Politica - newsdinapoli : Pomigliano, vandalizzata la scuola “Salvo D’Acquisto”. Il sindaco: “Atto che danneggia studenti e comunità”… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews #Cronaca Pomigliano: vandali nella notte nella scuola primaria “Salvo D’Acquisto”. Il sindaco «atto molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomigliano sindaco Leonardo e la Città di Pomigliano: 'ritrovata' la collaborazione istituzionale Lo afferma il sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro che questa mattina insieme agli assessori al Lavoro ed alle Attività Produttive, Salvatore Esposito e Domenico La Gatta, al vice ...

Pomigliano d'Arco, aule devastate: chiusa la scuola D'Acquisto - Leone Hanno devastato le aule in una scuola primaria di Pomigliano d'Arco . E non contenti di aver distrutto tutto, hanno anche urinato sui pavimenti. Il ... barbaro ed incivile - ha sottolineato il sindaco ...

Pomigliano. Arrivata la famiglia in fuga dall'Afghanistan, il sindaco: "Fiero della nostra Città" laProvinciaOnline.info Pomigliano. Sindaco alla Leonardo: «Incontro molto positivo» Lo afferma il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro che questa mattina insieme agli assessori al Lavoro ed alle Attività Produttive, Salvatore Esposito e Domenico La Gatta, al vice sindaco ...

Leonardo e la Città di Pomigliano: "ritrovata" la collaborazione istituzionale POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - «È stato sicuramente un incontro molto positivo quello di questa mattina nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, sia per le rassicurazioni che abbiamo ottenuto da ...

Lo afferma ildid'Arco, Gianluca Del Mastro che questa mattina insieme agli assessori al Lavoro ed alle Attività Produttive, Salvatore Esposito e Domenico La Gatta, al vice ...Hanno devastato le aule in una scuola primaria did'Arco . E non contenti di aver distrutto tutto, hanno anche urinato sui pavimenti. Il ... barbaro ed incivile - ha sottolineato il...Lo afferma il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro che questa mattina insieme agli assessori al Lavoro ed alle Attività Produttive, Salvatore Esposito e Domenico La Gatta, al vice sindaco ...POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - «È stato sicuramente un incontro molto positivo quello di questa mattina nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, sia per le rassicurazioni che abbiamo ottenuto da ...