Playoff Qatar 2022, presidente federcalcio Svezia: “Impensabile giocare in Russia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della federcalcio svedese, Karl-Erik Nilsson, parla alla Reuters dei Playoff per i mondiali di Qatar 2022. La Svezia ospiterà la Repubblica Ceca il 24 marzo per la prima partita del Playoff e la vincente il 29 marzo dovrà andare a giocare in Russia se quest’ultima batterà la Polonia:“giocare in Russia un Playoff per i mondiali Qatar 2022 è Impensabile alla luce dell’invasione dell’Ucraina. La sensazione che abbiamo ora è che è quasi Impensabile che tra qualche settimana si possa giocare una partita di calcio in Russia. Per quello che vediamo adesso non c’è alcun ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildellasvedese, Karl-Erik Nilsson, parla alla Reuters deiper i mondiali di. Laospiterà la Repubblica Ceca il 24 marzo per la prima partita dele la vincente il 29 marzo dovrà andare ainse quest’ultima batterà la Polonia:“inunper i mondialialla luce dell’invasione dell’Ucraina. La sensazione che abbiamo ora è che è quasiche tra qualche settimana si possauna partita di calcio in. Per quello che vediamo adesso non c’è alcun ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Qatar Crisi Russia - Ucraina: le possibili ripercussioni sullo sport, dalla Champions ai Mondiali E la Federcalcio polacca ha aperto il tema dei playoff per Qatar 2022. Intanto un evento sportivo continentale in programma sul territorio ucraino era già stato rinviato per i rischi bellici

Playoff Mondiali 2022, Polonia: 'Non giochiamo a Mosca'. La Russia: 'Volete bombardarci?' La Polonia minaccia di sabotare i play off mondiale che si dovrebbe giocare a Mosca il 24 marzo. La replica a tale dichiarazione è arrivata da Svetlana Zhurova , campionessa olimpica di pattinaggio ...

Svezia: «Impensabile un playoff Mondiale in Russia» Il presidente della Federcalcio ha detto che non vede possibile la disputa di un playoff in Russia alle condizioni attuali.

