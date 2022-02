Oroscopo di Barbanera giovedì 24 febbraio | oggi novità in arrivo

Leggi su cityroma

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Clima dinamico. Tra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Toro (21/4 – 20/5) – Pur senza essere spettacolare, questoavrà il pregio di indurvi a fermarvi per riflettere. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Gemelli (21/5 – 21/6) – Andamento incerto: i peggiori nemici sono il lavoro di routine, i colleghi noiosi e il capo che non vi molla. Insofferenza e voglia di essere altrove. Cancro (22/6 – 22/7) – Siete pensierosi per quanto riguarda la carriera. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi ...