Lukaku sogna di tornare all’Inter: i nerazzurri al momento non possono pensare ad un suo ritorno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romelu Lukaku pensa ad un clamoroso ritorno all’Inter Una stagione al di sotto delle aspettative quella disputata fin qui da Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea. L’attaccante belga sogna ora di tornare all’Inter dopo il burrascoso addio estivo, ma ormai potrebbe essere troppo tardi. “Se Romelu vuole l’Inter, l’Inter vuole Romelu? Rispondere con un “no” secco sarebbe ardito: chi rinuncerebbe mai in partenza a un’arma che in Italia si è dimostrata devastante? Sarebbe più giusto dire che è questione di “possibilità” e non di “volontà”: i nerazzurri, al momento, non possono. Anzi, non potrebbero: meglio il condizionale nelle infinite vie del mercato. Il club ha comunque ormai altri piani, sia tecnici che ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romelupensa ad un clamorosoUna stagione al di sotto delle aspettative quella disputata fin qui da Romelucon la maglia del Chelsea. L’attaccante belgaora didopo il burrascoso addio estivo, ma ormai potrebbe essere troppo tardi. “Se Romelu vuole l’Inter, l’Inter vuole Romelu? Rispondere con un “no” secco sarebbe ardito: chi rinuncerebbe mai in partenza a un’arma che in Italia si è dimostrata devastante? Sarebbe più giusto dire che è questione di “possibilità” e non di “volontà”: i, al, non. Anzi, non potrebbero: meglio il condizionale nelle infinite vie del mercato. Il club ha comunque ormai altri piani, sia tecnici che ...

