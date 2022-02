LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: guida Haehlen, 3° piazza per Curtoni. Goggia non spinge (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Le prime venti atlete sono al traguardo. Si riprende con l’austriaca Elisabeth Reisinger. 11.07 Tempone di Joana Haehlen (Svizzera)! Prima con -0”65 di margine su Mowinckel, è scesa davvero a tutta! 11.05 +0”25 al primo intermedio, +0”81 al secondo, +0”90 al quarto parziale. Questi i riferimenti della bergamasca, ottava all’arrivo (+1”17). 11.04 Tutto sommato una buona prestazione della slovacca, quinta a +1”06. Ecco la nostra Sofia Goggia! 11.03 Molto bene anche l’esponente del Wunderteam Christine Scheyer, terza a +0”68. La connazionale Ramona Siebenhofer invece è ottava a +1”53. In pista Petra Vlhova. 11.01 Grande seconda metà di pista per l’azzurra originaria di Morbegno: piazza d’onore provvisoria alle spalle della sola Mowinckel (+0”66). 11.00 Gisin ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Le prime venti atlete sono al traguardo. Si riprende con l’austriaca Elisabeth Reisinger. 11.07 Tempone di Joana(Svizzera)! Prima con -0”65 di margine su Mowinckel, è scesa davvero a tutta! 11.05 +0”25 al primo intermedio, +0”81 al secondo, +0”90 al quarto parziale. Questi i riferimenti della bergamasca, ottava all’arrivo (+1”17). 11.04 Tutto sommato una buona prestazione della slovacca, quinta a +1”06. Ecco la nostra Sofia! 11.03 Molto bene anche l’esponente del Wunderteam Christine Scheyer, terza a +0”68. La connazionale Ramona Siebenhofer invece è ottava a +1”53. In pista Petra Vlhova. 11.01 Grande seconda metà di pista per l’azzurra originaria di Morbegno:d’onore provvisoria alle spalle della sola Mowinckel (+0”66). 11.00 Gisin ...

