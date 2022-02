Invasione dell’Ucraina, la mappa dell’attacco: così le truppe russe hanno invaso via terra, mare e cielo (Di giovedì 24 febbraio 2022) I soldati russi hanno varcato i confini nelle aree di Chernihiv, a nord, vicino alla frontiera con la Bielorussia, di Kharkiv, a est, e di Lugansk, nel Donbass. Le truppe di Mosca sono anche sbarcate da sud via mare a Odessa e Mariupol. Esplosioni nelle città Leggi su corriere (Di giovedì 24 febbraio 2022) I soldati russivarcato i confini nelle aree di Chernihiv, a nord, vicino alla frontiera con la Bielorussia, di Kharkiv, a est, e di Lugansk, nel Donbass. Ledi Mosca sono anche sbarcate da sud viaa Odessa e Mariupol. Esplosioni nelle città

