Il calcio italiano riesce a coprirsi di ridicolo anche con la guerra in Ucraina

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Non era compito semplice riuscire adiper una vicenda completamente estranea al. Eppure i dirigenti (presenti e ipoteticamente futuri) ci sono riusciti. Lainha offerto a Carlo Bonomi una exit strategy sgamata lontano mille miglia. Il presidente di Confindustria che aveva avuto il coraggio di definirsi civil servant e aveva detto «se la sesta azienda del Paese chiama, non posso tirarmi indietro” (come se ilfosse la Croce rossa), ha approfittato della grave crisi internazionale per evitare una doppia figuraccia: quella di non avere i voti per essere eletto presidente della Lega Serie A e quindi quella di dover tornare con la coda tra le gambe alla guida di Confindustria (non della bocciofila). Adesso, invece, in ...