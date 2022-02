I referendum e la svolta epocale

Advertising

borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - ComunistaRosso : @kiwi5793 La Lega non ha mai chiesto un Referendum e la sua svolta secessionista era fin dal principio un bluff. - Lega_Massa : RT @LegaSalvini: Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): “Questa è una vera svolta. I temi dei referendum sono stati affro… - Paola15617884 : RT @laviniaricci83: @Penny73070896 @alessia_smile6 @silvyghi @Titi_Italia @ElisaconlaL @Titti14760140 @ManfrediPotenti @triolo_antonio @Fel… - FabryWrath : RT @laviniaricci83: @Penny73070896 @alessia_smile6 @silvyghi @Titi_Italia @ElisaconlaL @Titti14760140 @ManfrediPotenti @triolo_antonio @Fel… -

Ultime Notizie dalla rete : referendum svolta

Il Tempo

E non è ancora finita, né finirà con i, sempre che raggiungano il quorum. A Mani Pulite, ... Finanza sostenibile: lagreen in Italia Ormai anche gli istituti bancari possono ......vinto dal sì con il 95% dei voti la penisola entrava a far parte della Russia seppur il... altro che crisi dell'oro nero, ipotesi di guerra egreen stanno dando nuova linfa. Il ...Ora, com'è giusto, la crisi Ucraina attirerà l'attenzione dell'opinione pubblica, ma non va dimenticato un altro appuntamento che può determinare una svolta in Italia, i referendum sulla giustizia ...Venga in contraddittorio a esporre le proprie ragioni sulla bocciatura dei referendum”, così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di ...