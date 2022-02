F1, risultati Test Barcellona: day-2 mattina. Ferrari in palla con Sainz, ma il più veloce è Ricciardo con la McLaren (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sessione mattutina della seconda giornata di Test al Montmelò si è appena conclusa con il miglior tempo provvisorio firmato in extremis da Daniel Ricciardo, a conferma di una McLaren in grande spolvero nel cammino di avvicinamento verso il Mondiale 2022 di Formula Uno. Segnali incoraggianti dunque per il team di Woking dopo il primo posto di Lando Norris al termine del day-1, con l’australiano Daniel Ricciardo che ha percorso 65 tornate rivelandosi sinora uno dei piloti più attivi di giornata e ottenendo un notevole 1’20?355 con gomme medie (C3). Indicazioni positive anche in casa Ferrari, con Carlos Sainz che ha fermato il cronometro in 1’20?546 con pneumatici C3 (un decimo più lento di ieri a parità di mescola), completando il programma di lavoro pianificato senza intoppi e ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sessione mattutina della seconda giornata dial Montmelò si è appena conclusa con il miglior tempo provvisorio firmato in extremis da Daniel, a conferma di unain grande spolvero nel cammino di avvicinamento verso il Mondiale 2022 di Formula Uno. Segnali incoraggianti dunque per il team di Woking dopo il primo posto di Lando Norris al termine del day-1, con l’australiano Danielche ha percorso 65 tornate rivelandosi sinora uno dei piloti più attivi di giornata e ottenendo un notevole 1’20?355 con gomme medie (C3). Indicazioni positive anche in casa, con Carlosche ha fermato il cronometro in 1’20?546 con pneumatici C3 (un decimo più lento di ieri a parità di mescola), completando il programma di lavoro pianificato senza intoppi e ...

