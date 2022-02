Ex Roma – Fonseca | “Guerra inaccettabile | la pace vincerà” | VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Paulo, ex allenatore della, si trova in questo momento a Kiev con la famiglia dove è in corso latra Russia e Ucraina. Ecco il messaggio del portoghese pubblicato sui social.

Advertising

cmdotcom : Guerra in #Ucraina, anche l'ex #Roma #Fonseca è bloccato a Kiev con moglie e figli - calciomercatoit : ?? #Fonseca bloccato a #Kiev: la testimonianza dell'ex allenatore della #Roma ?? #RussiaUkraineConflict #RussiaUkraine - franonesiste : RT @calciomercatoit: ?? #Fonseca bloccato a #Kiev: la testimonianza dell'ex allenatore della #Roma ?? #RussiaUkraineConflict #RussiaUkraine h… - GrandeNeapolis : RT @calciomercatoit: ?? #Fonseca bloccato a #Kiev: la testimonianza dell'ex allenatore della #Roma ?? #RussiaUkraineConflict #RussiaUkraine h… - forzaroma : #Pallotta risponde a #Fonseca: 'Prego per voi. Spero di rivederti presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

... " Mando il mio amore e le mie preghiere a Paulo, sua moglie Katerina e il loro figlio ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 24 febbraio 2022Il goal era valido, ma una squadra come lanon si può attaccare a questi episodi per vincere ..., fino ad ora aveva fatto molti più punti, e non bisogna aggrapparsi ad alibi del tipo che il ..."Questo è il giorno peggiore della mia vita. Ci sono file enormi nei supermercati e la gente compra di tutto. Non è rimasto molto. Ora è il momento di aspettare e sperare di essere fortunati". Paulo F ...Roma-Genoa e' stata una bella partita ... dovrà meditare seriamente sul portoghese. Fonseca, fino ad ora aveva fatto molti più punti, e non bisogna aggrapparsi ad alibi del tipo che il mister e' nuovo ...