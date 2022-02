Diffidati Olympiakos-Atalanta | i bergamaschi a rischio squalifica per l’eventuale ottavo di Europa League

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’fa visita all’con l’obiettivo di blindare la qualificazione agli ottavi di finale di. Dopo il 2-1 dell’andata, la squadra di Gasperini ha il compito di difendere il vantaggio acquisito. Ma c’è da dare un occhio anche alla situazionevisto che sono due i titolarissimi atra le fila dei: Demiral e Pasalic i duedell’. Entrambi, dopo l’ammonizione in Champions, sono stati sanzionati nel match di andata.: Demiral, Pasalic SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Olympiakos

Sportface.it

DIRETTA/ Atalanta(risultato finale 2 - 1): successo in rimonta con Djimsiti Il primo a ... Entrambi eranoe dunque salteranno il prossimo turno. (agg. di Chiara Ferrara) DIRETTA ...Più delicata la situazionein Europa League , dove Spalletti (nessuna squalifica) e Mario ... Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas (ceduto all'), Spalletti: 2 Juan Jesus, Rrahmani, Demme, ...Diffidati Olympiakos-Atalanta, match del ritorno dello spareggio di Europa League: i bergamaschi a rischio squalifica in vista dell'eventuale ottavo ...Retrocessa dalla Champions, la Dea di Gasperini debutta nell'andata dei play-off di Europa League al Gewiss Stadium contro la formazione greca ...