Craxi: dal primato della politica, all’Europa dei popoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi nasceva Bettino Craxi, il segretario del PSI protagonista di uno dei momenti storici che ha sancito più di tutti il declino politico ed economico del nostro Paese. ‘Crocifisso’ come il responsabile dei mali della partitocrazia, deriso dalla stampa come il ‘cinghialone‘, mortificato con il lancio delle monetine difronte l’hotel Rafael. Craxi ha riposto nelle mani della storia il giudizio storico sulla sua figura, morendo ad Hammamet nella speranza della verità. Oggi l’opinione pubblica riconosce ampiamente la ‘falsa rivoluzione’ di quella stagione, in cui molti riconosco le ragioni dell’inizio del nostro declino politico ed economico del nostro. Craxi desiderava una liberalizzazione in più tappe e con tempi diversi Dopo trent’anni è giusto descrivere quell’inchiesta come un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi nasceva Bettino, il segretario del PSI protagonista di uno dei momenti storici che ha sancito più di tutti il declino politico ed economico del nostro Paese. ‘Crocifisso’ come il responsabile dei malipartitocrazia, deriso dalla stampa come il ‘cinghialone‘, mortificato con il lancio delle monetine difronte l’hotel Rafael.ha riposto nelle manistoria il giudizio storico sulla sua figura, morendo ad Hammamet nella speranzaverità. Oggi l’opinione pubblica riconosce ampiamente la ‘falsa rivoluzione’ di quella stagione, in cui molti riconosco le ragioni dell’inizio del nostro declino politico ed economico del nostro.desiderava una liberalizzazione in più tappe e con tempi diversi Dopo trent’anni è giusto descrivere quell’inchiesta come un ...

