Consulcesi | ferie non godute | l’azienda paga il medico in pensione

(Adnkronos) – Le ferie sono un diritto a cui nessun operatore sanitario dovrebbe rinunciare. Non solo. l'azienda è tenuta ad assicurarsi, attivamente e in piena trasparenza, che ogni operatore sanitario fruisca effettivamente delle ferie, mettendolo nelle migliori condizioni per poterlo fare. Questi sono alcuni dei principi comunitari, ribaditi più volte dalla Corte di giustizia europea, che hanno ispirato la sentenza recentemente emessa dal Tribunale ordinario di Modena a favore di un medico che, in tanti anni di lavoro, ha accumulato un numero straordinario di ferie maturate e non godute. Il giudice ha stabilito che il medico ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva, aprendo così alla possibilità per altri operatori sanitari di essere compensati per le ferie non godute. Sono 5 milioni di giorni di ferie accumulate negli anni e ancora non godute da parte dei medici e dirigenti sanitari del Ssn, ricorda Consulcesi in una nota.

