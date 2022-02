Chi è Lisa Lelli, la moglie di Daniele Silvestri e perché è stata arrestata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lisa Lelli è la moglie di Daniele Silvestri: nata il 1979, è un’attrice ed è anche mamma di Oliver, il terzo figlio del cantautore. Nota al pubblico per il suo ruolo in Donna Detective, a febbraio del 2022, stando a quanto riportato da Repubblica, la donna è stata arrestata per aver rubato da Eataly. Ripercorriamo la sua vita, la carriera e anche la storia d’amore con Silvestri. Lisa Lelli, chi è e cosa fa Lisa Lelli è un’attrice, ma sono ben poche le informazioni che si conoscono su di lei. Ha sempre infatti mantenuto il riserbo, preferendo mantenere privata la sua vita, così come l’amore che condivide con Silvestri. In ogni caso, in qualità d’attrice, non è un volto ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022)è ladi: nata il 1979, è un’attrice ed è anche mamma di Oliver, il terzo figlio del cantautore. Nota al pubblico per il suo ruolo in Donna Detective, a febbraio del 2022, stando a quanto riportato da Repubblica, la donna èarreper aver rubato da Eataly. Ripercorriamo la sua vita, la carriera e anche la storia d’amore con, chi è e cosa faè un’attrice, ma sono ben poche le informazioni che si conoscono su di lei. Ha sempre infatti mantenuto il riserbo, preferendo mantenere privata la sua vita, così come l’amore che condivide con. In ogni caso, in qualità d’attrice, non è un volto ...

