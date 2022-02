Calcio | Europa League | Lazio-Porto 2-2 e biancocelesti eliminati**

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Finisce al playoff l'avventura dellain. I, battuti 2-1 in trasferta al 'Do Dragao', pareggiano 2-2 all'Olimpico contro ilche accede così agli ottavi di finale. Al vantaggio dei capitolini con Immobile al 19', rispondono Taremi su rigore al 31' e Uribe al 68'; inutile il gol del 2-2 al 95' di Cataldi.

Missione compiuta. L'Atalanta vola agli ottavi di finale diLeague. La Dea, dopo il 2 - 1 al Gewiss Stadium, supera al Pireo l'Olympiacos: 3 - 0. la gara ...completo) Leggi i commenti...L'Atalanta travolge l'Olympiacos nel ritorno dei playoff di UefaLeague con un netto 3 - 0, ... la prima conclusione dell'Atalanta è al 5' con Malinovskyi, sudi punizione, ma il ...ROMA - Lazio fuori dall'Europa League: la squadra di Sarri pareggia in casa con il Porto ma non basta. Nel primo tempo Immobile porta in vantaggio i suoi, poi Taremi (rigore) e Uribe ribaltano il ...La Lazio pareggia 2-2 in casa contro il Porto e viene eliminata dall’Europa League. La squadra di Sarri dopo il ... Al minuto 16 l’attaccante della Nazionale entra in area e calcia, ma la palla ...