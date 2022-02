Beautiful, anticipazioni 25 febbraio: Zende a Paris sempre più vicini. Hope sente Liam parlare con Steffy del tradimento (Di giovedì 24 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 25 febbraio: cosa succederà ai protagonisti della soap? Scopriamolo insieme! Beautiful, anticipazioni 25 febbraio: rapporto sempre più forte tra Paris e Zende. Intanto Hope, Liam e Steffy … Cresce l’intesa tra Zende e Paris (che sta continuando a cercare lavoro, mentre Ridge esamina la proposta di Carter che la riguarda). Nel frattempo Hope ha modo di ascoltare una conversazione tra Liam e Steffy, che come ben sanno i fan di “Beautiful“, hanno tradito sia lei che Finn. Spencer insiste nel voler confessare la sua colpa alla moglie, ma ancora una volta la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 febbraio 2022)25: cosa succederà ai protagonisti della soap? Scopriamolo insieme!25: rapportopiù forte tra. Intanto… Cresce l’intesa tra(che sta continuando a cercare lavoro, mentre Ridge esamina la proposta di Carter che la riguarda). Nel frattempoha modo di ascoltare una conversazione tra, che come ben sanno i fan di ““, hanno tradito sia lei che Finn. Spencer insiste nel voler confessare la sua colpa alla moglie, ma ancora una volta la ...

