Basket, Eurolega 2021/2022: rinviate tre partite con squadre russe (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Eurolega di Basket ha annunciato il rinvio di tre partite che coinvolgono squadre russe. La Russia ha invaso l’Ucraina, dando inizio alla guerra, e gli organizzatori della competizioni hanno deciso di rinviare tre sfide valevoli per la ventisettesima giornata di regular season. Si tratta di Bayern Monaco-Cska Mosca, Baskonia-Unics Kazan e Zenit S. Pietroburgo-Barcellona. La decisione è stata presa dal Ceo dell’Eurolega in via precauzionale in vista di un incontro tra i 18 club, in programma venerdì 25 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’diha annunciato il rinvio di treche coinvolgono. La Russia ha invaso l’Ucraina, dando inizio alla guerra, e gli organizzatori della competizioni hanno deciso di rinviare tre sfide valevoli per la ventisettesima giornata di regular season. Si tratta di Bayern Monaco-Cska Mosca, Baskonia-Unics Kazan e Zenit S. Pietroburgo-Barcellona. La decisione è stata presa dal Ceo dell’in via precauzionale in vista di un incontro tra i 18 club, in programma venerdì 25 febbraio. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco al… - sportface2016 : +++#Eurolega, il #Barcellona si rifiuta di partire per la #Russia: doveva giocare due match+++#Basket #RussiaUkraineConflict - sportface2016 : #RussiaUkraineConflict, l'#Eurolega di #basket rinvia tre partite di squadre russe - MarkGeno147 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco all'Ucraina… - TizianaBaldass2 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco all'Ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega Lo sport boicotta la Russia Non si giocherà invece molto probabilmente Zenit - Barcellona nell'Eurolega di basket: il club spagnolo ha deciso di non partire in segno di protesta. E' veemente la protesta di alcuni piloti ...

Il Barcellona cancella la trasferta in Russia della sua squadra di basket ... il Barcellona ha deciso di cancellare la trasferta in Russia della sua squadra di basket per la sfida di Eurolega. Lo comunica il club sul suo sito ufficiale.

Basket, Eurolega: Boicottaggio verso le squadre russe dopo l'invasione dell'Ucraina, colpite Zenit e CSKA Mosca Eurosport IT Diretta Olympiacos Milano/ Streaming video tv: Olimpia per il 3° posto! (Eurolega) Diretta Olympiacos Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata nella regular season di basket Eurolega.

"One Team" di Eurolega: il sodalizio continua Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia insieme per il quarto anno consecutivo per sostenere il progetto One Team di Euroleague Basketball, per promuovere l’impegno sociale dei club ...

Non si giocherà invece molto probabilmente Zenit - Barcellona nell'di: il club spagnolo ha deciso di non partire in segno di protesta. E' veemente la protesta di alcuni piloti ...... il Barcellona ha deciso di cancellare la trasferta in Russia della sua squadra diper la sfida di. Lo comunica il club sul suo sito ufficiale.Diretta Olympiacos Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata nella regular season di basket Eurolega.Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia insieme per il quarto anno consecutivo per sostenere il progetto One Team di Euroleague Basketball, per promuovere l’impegno sociale dei club ...