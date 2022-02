11 ore di sostegno settimanali anziché 22, Ministero condannato: € 800 al mese di risarcimento ai genitori (Di giovedì 24 febbraio 2022) A dispregio di quanto previsto dal PEI, dove si erano previste 22 ore di sostegno settimanali, erano state assegnate, a un alunno disabile, solamente 11 ore. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione IV), nella Sentenza pubblicata il 18 febbraio 2022, n. 01124, ha condannato la scuola e il MIUR, in solido, al risarcimento di 800 euro, in favore dei genitori, per ogni mese di mancata assegnazione delle ore di sostegno commisurate alla patologia riconosciuta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) A dispregio di quanto previsto dal PEI, dove si erano previste 22 ore di, erano state assegnate, a un alunno disabile, solamente 11 ore. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione IV), nella Sentenza pubblicata il 18 febbraio 2022, n. 01124, hala scuola e il MIUR, in solido, aldi 800 euro, in favore dei, per ognidi mancata assegnazione delle ore dicommisurate alla patologia riconosciuta. L'articolo .

