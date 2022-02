(Di giovedì 24 febbraio 2022), bombercontro l’Ajax e dedica il goal all’Ucraina. Ecco le sue parole Bellissimo gesto di Roman Yaremchuck durante il match di Champions League tra il suo Benfica e l’Ajax. Il bomber ucraino ha siglato, al minuto 72?, la rete del 2 a 2 e si è tolto lando la sua canottiera nera con lodi color grigio, baciandola più volte. Un messaggio chiaro per il suo paese sotto la minaccia di una guerra su vasta scala e dell’invasione da parte della Russia. L'attaccante ucraino del Benfica #, dopo averto questa sera in #ChampionsLeague, hato la maglietta con il Tryzub, lodell'#Ucraina. ??Quando si intrecciano ...

Advertising

CalcioNews24 : #Yaremchuk segna e mostra la maglia con lo stemma dell’Ucraina: «Per me è difficile parlarne» #BenficaAjax… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions:Benfica-Ajax; pari Yaremchuk, un gol per l'Ucraina Bomber portoghesi segna e mostra maglia con stemma suo Paese - RaiSport : ?? #Benfica - #Ajax 2-2 #Yaremchuk segna e dedica la rete alla sua #Ucraina nel momento di massima crisi politica… - sportface2016 : #UCL, #Yaremchuk segna e mostra il Tryzub #RussiaUkraineConflict - SimoneCosimi : RT @Alecappelli93: Yaremchuk segna, si toglie la maglia, spunta un simbolo dell'Ucraina grande così #BenficaAjax #ChampionsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Yaremchuk segna

Tadic sblocca, Haller prima si fa autogol e poinella porta giusta. Il timbro del pari è di. Appuntamento per il ritorno sempre il 15 ...Tra le pretendenti alla finale di San Pietroburgo, c'è anche il Benfica che nel secondo tempo ha pareggiato contro l'Ajax grazie ad un gol dell'ucraino. Il fantasista dopo il gol si è tolto ...Joao Felix batte un colpo, Cristiano Ronaldo no: il derby tra assi portoghesi termina con un sorriso in favore del più giovane, che al 7' porta avanti l'Atletico e illude il pubblico del Wanda Metropo ...Risultati Champions League: doppio pareggio in Atletico Madrid Manchester United e Benfica Ajax, gli ultimi due match nell'andata degli ottavi.