Wayne Rainey torna in sella ad una 500

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)nel mondiale 500. No, non è la prima pagina di una rivista di trent’anni fa, ma si tratta della stretta attualità. Il tre volte campione del mondo ritornerà inalla sua Yamaha YZR in occasione del Goodwood Festival of Speed, che si terrà in Inghilterra a partire da giugno., rimasto paralizzato a seguito di un brutto incidente a Misano nel 1993, guiderà la moto con cui vinse il mondiale del 1992, appositamente adattata. “Era l’occasione della mia vita e non potevo farmela sfuggire“, ha dettoa Motorsport.com. “Voglio ringraziare la Yamaha per aver preparato la moto, la MotoAmerica per avermi aiutato nel progetto, ed il Duca di Richmond per aver trasformato tutto questo in realtà“.: qual è la sua ...

Motorsport.com - IT

