Via l’obbligo di mascherine sulle navi da crociera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ultima novità: . Tutto quello che bisogna sapere. Continua l’allentamento delle misure preventive anti-contagio in vista di un graduale ritorno alla normalità pre-pandemia. Mentre si tolgono numerose restrizioni di viaggio, con riaperture dei confini chiusi finora al turismo internazionale e si semplificano le regole di ingresso, eliminando tamponi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ultima novità: . Tutto quello che bisogna sapere. Continua l’allentamento delle misure preventive anti-contagio in vista di un graduale ritorno alla normalità pre-pandemia. Mentre si tolgono numerose restrizioni di viaggio, con riaperture dei confini chiusi finora al turismo internazionale e si semplificano le regole di ingresso, eliminando tamponi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Giancarlo1970 : Ma se non funziona, il senso di fare obbligatoriamente la quarta dose qual’é? I 4dosati in Israele sono stati ricov… - _hello_hellohel : @strange_days_82 E via l'obbligo vaccinale perché ci sono categorie di lavoratori che sono sottoposti all'obbligo vaccinale!! - Marken3344 : RT @hannah_marple: @GiovanniToti @ilmessaggeroit Anche non gradualmente. Via il greenpass subito, innanzitutto. Se si vuole mantenere le ma… - hannah_marple : @GiovanniToti @ilmessaggeroit Anche non gradualmente. Via il greenpass subito, innanzitutto. Se si vuole mantenere… - domenicosabell1 : ... le notizie di ieri, le ultimissime! ... dicono altro di differente.. ... il virus, dall'11 via! ... l'obbligo… -