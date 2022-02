The Batman, Colin Farrell: "Warner Bros. ha vietato a Pinguino di fumare" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Colin Farrell ha parlato del ruolo di Pinguino in The Batman, l'ultimo atteso film di Matt Reeves, in cui però - svela - gli è stato vietato di fumare da Warner Bros. Colin Farrell racconta della sua interpretazione del villain Pinguino nel prossimo film di Matt Reeves, The Batman, svelando che Warner Bros. non gli ha permesso di fumare, come in origine faceva il personaggio. Tanti prima di lui hanno interpretato Pinguino, come Danny De Vito in Batman - il ritorno, ma ora tocca a Colin Farrell dar vita allo storico nemico di Bruce Wayne in The Batman. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha parlato del ruolo diin The, l'ultimo atteso film di Matt Reeves, in cui però - svela - gli è statodidaracconta della sua interpretazione del villainnel prossimo film di Matt Reeves, The, svelando che. non gli ha permesso di, come in origine faceva il personaggio. Tanti prima di lui hanno interpretato, come Danny De Vito in- il ritorno, ma ora tocca adar vita allo storico nemico di Bruce Wayne in The. ...

