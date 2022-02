“Separata da mio figlio 10 mesi” | lo strazio dell’ex GF Vip

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex concorrente del GF Vip, che ultimamente ha avuto dei seri problemi di salute, dovrà affrontare un’altra dura prova, rimanere lontana da suoper diversi. Ecco come ha descritto in un’intervista la situazione. L’ex del GF Vip, Temptation Island e Uomini e Donne non ha mai voluto spiegare pubblicamente come mai sta crescendo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MarisaDenaro71 : @isazucca Mio padre è morto quando avevo 13 anni. Mia madre è deceduta 16 anni fa. Separata dai 2005 con tre figli… - TaniaM72972082 : @beccacciaro1 @ladyonorato @barbarab1974 Mio padre e mia madre, due esseri inesistenti. Sono la prima di 5 figli. M… - mariasamsara01 : @Blulu @ChiaraBoschi4 @donnadimezzo @wiltchamp La questione è proprio quella. Separata, con isee sotto la soglia pe… - RaffaelePizzati : RT @alexa5313: @Ninabazz3 @DanielaDaffin @RaffaelePizzati @laura_ceruti @AlvisiConci @GabryContessa @BimbiMeb @beat_oven @fenice_risorta @r… - alexa5313 : @Ninabazz3 @DanielaDaffin @RaffaelePizzati @laura_ceruti @AlvisiConci @GabryContessa @BimbiMeb @beat_oven… -

Ultime Notizie dalla rete : Separata mio

Inews24

Ha frequentato i miei genitori e ilex marito. Quando mi sono, a un certo punto mi ha chiesto di conoscere il figlio. Vedendo che da parte mia non c'era interesse, dopo un po' ha ...Merito della nuova regia affidata a Daniele Luchetti ( Il Portaborse,fratello è figlio unico, ... Lila Cerullo invece non ha ancora trovato la forza di ribellarsi alla condizione di donna. ...AGI - Mark Lanegan, frontman degli Screaming Trees e poi componente dei Queens of the Stone Age, è morto in Irlanda all'età di 57 anni. "Il nostro caro amico Mark Lanegan è morto questa mattina nella ...