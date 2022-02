Sara Tommasi, morta la mamma Cinzia. L'addio della ex showgirl: «Grata a Dio per aver potuto recuperare il tempo perso» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sara Tommasi ha detto addio a mamma Cinzia, morta dopo una lunga malattia. L'ex showgirl ha voluto dedicarle un post social, nel quale ha condiviso una delle ultime foto... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha dettodopo una lunga malattia. L'exha voluto dedicarle un post social, nel quale ha condiviso una delle ultime foto...

