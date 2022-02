Plusvalenze, 3 club (uno di Serie A) sospettati di aver modificato i parametri per l’iscrizione al campionato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Procura Federale ha chiuso l’indagine sul caso Plusvalenze. Sono 11 le società coinvolte, ora, scrive Repubblica, “tremano in sessanta. Dirigenti, amministratori delegati, persino alcuni calciatori”. “L’indagine in ogni caso non avrà lo stesso peso per tutti. Perché tra le società ce ne sono alcune a cui è stata notificata la chiusura indagini ipotizzando un effetto di queste Plusvalenze gonfiate sui requisiti per l’iscrizione al campionato. Una situazione che, se dovesse essere riscontrata dai giudici federali, potrebbe portare a delle penalizzazioni ma anche all’esclusione dai campionati. Sarebbero 3 i club in una condizione simile. Anche uno di Serie A“. La Covisoc aveva segnalato alla Procura 62 operazioni di mercato, ma non tutte sono finite nell’indagine. Sono stati esclusi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Procura Federale ha chiuso l’indagine sul caso. Sono 11 le società coinvolte, ora, scrive Repubblica, “tremano in sessanta. Dirigenti, amministratori delegati, persino alcuni calciatori”. “L’indagine in ogni caso non avrà lo stesso peso per tutti. Perché tra le società ce ne sono alcune a cui è stata notificata la chiusura indagini ipotizzando un effetto di questegonfiate sui requisiti peral. Una situazione che, se dovesse essere riscontrata dai giudici federali, potrebbe portare a delle penalizzazioni ma anche all’esclusione dai campionati. Sarebbero 3 iin una condizione simile. Anche uno diA“. La Covisoc aveva segnalato alla Procura 62 operazioni di mercato, ma non tutte sono finite nell’indagine. Sono stati esclusi ...

