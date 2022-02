Oroscopo di Barbanera 23 febbraio | buon mercoledì per amore e salute

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Avrete l'ispirazione giusta per avviare i vostrii propositi. Meno sicuri delle vostre opinioni, raccoglierete ogni apporto dal confronto con gli altri. Toro (21/4 – 20/5) – La Luna non è bendisposta, ma potrete serenamente passarci sopra: famiglia, amici efanno quadrato intorno a voi, placando le vostre ansie. Gemelli (21/5 – 21/6) – Il limbo dell'incertezza non è la vostra zona comfort e questotentennante vi crea disagio. Provate a concedervi il piacere del dubbio. Cancro (22/6 – 22/7) – Galeotta l'atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Giove. Se per qualche ragione il giorno degli innamorati è passato inosservato, oggi festeggiate!